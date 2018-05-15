«Заживем!» В Челябинске с помощью ВСМ собираются переманить авиапассажиров из Кольцово

Гендиректор Челябинского авиапредприятия Юрий Коньков и южноуральский губернатор рассказали о радужных перспективах местного аэропорта после открытия ВСМ.

Как уже сообщал «Новый День», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о начале строительства высокоскоростной железной дороги «Екатеринбург – Челябинск». Проект включен в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

Проект включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах Баландино и Кольцово.

Новость прокомментировал генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков. «Проект ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском с нашей точки зрения полезен для обоих городов. Увеличение подвижности населения – это основа и индикатор развития региона. Мы, к примеру, ожидаем синергетический эффект, выраженный в увеличении пассажиропотока», – отметил топ-менеджер. Он также добавил, что в данном случае речь о конкуренции и возможной потери «своего» пассажира не идет. «По тем направлениям, которые представлены сегодня в Челябинске, мы не говорим о конкуренции. Вопрос только в географическом и ценовом предложении. Развитие сети маршрутов на сегодня для нас приоритетная задача, а, к примеру, на стоимость перелета наличие ВСМ скажется положительно для пассажира».

Каким образом аэропорт, обеспечивающий вылеты в Москву, Санкт-Петербург да еще пару-тройку и увеличивающий их число лишь в традиционный сезон отпусков, собирается «переманить» пассажиров у Кольцово, откуда самолеты летают по всему миру, г-н Коньков не уточнил.

Отметим, сегодня из Челябинска за весь день можно улететь в 6 городов России + чартер в Анталью, а завтра, 16 мая, только в обе российские столицы и ту же Анталью. А из Кольцово только с 18:00 до 24:00 по местному времени 15 мая запланирован вылет по 10 направлениям, три из которых – за границу. А всего в ближайшие сутки из аэропорта Екатеринбурга самолеты вылетят в 33 города, причем, в некоторые – несколько раз.

Так что пока рисуется обратная перспектива: именно челябинцы будут ездить по ВСМ в Кольцово, чтобы улететь, куда захотят. Ведь сейчас многих останавливает лишь необходимость несколько часов в автобусе или машине, которую еще потом нужно будет куда-то деть.

В действительности, единственная возможность добиться синергетического эффекта от запуска ВСМ – распределить между двумя аэропортами рейсы либо направления, а вместе с ними и потоки пассажиров. Но реализовать это возможно лишь в том случае, если ими управляет один инвестор. А это не так.

Так что пока мечты г-на Конькова питает лишь перспектива проведения в Екатеринбурге ЭКСПО-2025. «Мы понимаем объем пассажирских перевозок, который предстоит во время проведения ЭКСПО-2025. Несмотря на то, что Екатеринбург сейчас активно развивает свой аэродром и аэровокзал, мы будем востребованы как запасной в любом случае», – рассуждает гендиректор Челябинского авиапредприятия. Да еще надеется на низкую облачность в Кольцово в летние месяцы.

О перспективах ЭКСПО-2025 рассуждает и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. «Благодаря Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали, в общую доступную среду объединятся международные аэропорты Кольцово и Баландино, места размещения и досуга, площади конгрессно-выставочной индустрии. Посетители выставки ЭКСПО-2025 смогут одинаково комфортно использовать возможности обоих мегаполисов, словно всё находится в одном городе», – вдохновенно рассуждает глава Южного Урала.

Видит губернатор пользу от строительства ВСМ и для промышленников Урала. «Для промышленных предприятий Урала, которые освоят ключевые компетенции, необходимые для строительства ВСМ, – это обеспечение загрузки на несколько десятилетий вперед», – уверяет Борис Дубровский. Правда, здесь он благоразумно абстрагируется от собственно Южного Урала. Потому как речь, скорее, будет идти теперь о конкуренции тех же «Мечела» и его ЧМК и «Евраз групп», поставляющих, к примеру, рельсы для высокоскоростных магистралей. Да и китайские товарищи вряд ли отойдут в сторону. Вся-то ВСМ называется все-таки «Берлин-Москва-Пекин».

И откуда эта уверенность в загрузке на десятилетия вперед? УВСМ планируется построить в 2024 году. Дальше – слишком острая конкуренция. Или на самом деле ее планируется строить десятилетия, превратив амбициозный проект в очередное челябинское метро?

Челябинск, Виктор Елисеев

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