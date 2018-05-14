Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург».

Правительство РФ надеется, что этот инфраструктурный проект положительно повлияет на развитие двух агломераций.

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области трасса пройдёт через Екатеринбург, Белоярский, Арамильский, Сысертский городские округа. В Челябинской области – через Каслинский, Сосновский, Кунашакский, Красноармейский районы и непосредственно Челябинск.

В январе текущего года южноуральские власти подали в правительство России проект концессионного соглашения, рассчитанного на 32-летний срок. Заявитель – хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» – предлагает привлечь инвестиции и реализовать проект вскладчину с государством.

Согласно документу, предполагается создание новой двухпутной высокоскоростной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание 4 промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Баландино, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров.

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. По предварительным расчетам, строительство ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» обойдется в 360 миллиардов рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.05.18

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