ВСМ Екатеринбург-Челябинск подорожала до 380 млрд рублей

Проект строительства высокоскоростной магистрали, которая должна связать Екатеринбург и Челябинск, подорожал. По предварительным оценкам минтранса РФ, затраты на ВСМ могут составить около 380 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Алана Лушникова.

«Без государственной поддержки этот проект не работает. Необходим капитальный грант на стадии строительства. При формировании магистрального плана мы обсуждали цифру 180 млрд рублей, но сейчас в бюджете их нет», – приводит его слова ТАСС.

По его данным, власти обоих регионов ‒ и Свердловской, и Челябинской областей ‒ должны поискать инвесторов среди представителей крупного уральского бизнеса.

Напомним, распоряжение о строительстве было подписано в этом году премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По плану, ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском должны построить к 2023 году. Разработчики проекта обещают, что время в пути между двумя городами составит один час.

Екатеринбург, служба информации

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