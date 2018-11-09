ВСМ «Екатеринбург-Челябинск» включили в федеральный план развития, но с условием

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову включить высокоскоростную магистраль «Екатеринбург-Челябинск» в комплексный план развития инфраструктуры. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве. По данным издания, сейчас решается вопрос о том, за счет каких средств можно построить ВСМ.

«Есть поручение проработать включение проекта в план, – подтверждает представитель Акимова, – а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», ‒ цитирует газета представителя кабмина, подтверждающего, что проект будет внесен в план.

Однако название проекта в плане снабжено звездочкой. Это означает, что строиться ВСМ будет при выполнении одного из двух условий ‒ либо на проект найдут частные инвестиции, либо организаторам удастся доказать его социально-экономическую эффективность.

Напомним, по оценке замминистра транспорта РФ Алана Лушникова, стоимость строительства составит 380 млрд рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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