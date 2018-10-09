Экономист РАН: ВСМ Екатеринбург – Челябинск не оправдает затрат

Руководитель института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова прокомментировала проект строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск. По мнению экономиста, чтобы оценить его экономическую обоснованность, надо учитывать размер бюджета страны.

«Сейчас он порядка 19 трлн, то есть, по сути, за год страна может освоить 38 таких проектов. Мне кажется, экономически он не оправдается, поскольку прямо такого большого потока из Челябинска в Свердловск и обратно не будет. Если это вольется в большие магистрали, которые, например, с Казанью связаны, или с Казахстаном, или с северными территориями. Это тогда будет уже не «на острове», а даст определенную пользу», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Напомним, по последней информации министерства транспорта РФ, оценочная стоимость проекта выросла до 380 млрд рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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