ВСМ Екатеринбург – Челябинск будет построена за счет инвесторов. Цена вопроса – 300 млрд рублей

Российский фонд прямых инвестиций, железнодорожное подразделение Siemens Mobility и хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подписали соглашение на конференции по безопасности в Мюнхене. Речь идет о строительстве новой двухпутной высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом протяженностью 220 км и со скоростью движения до 300 км/ч. Как сообщили в РФПИ, общий объем инвестиций составит более 300 млрд рублей.

Проект предполагает строительство сопутствующей инфраструктуры. Планируется создание четырех железнодорожных вокзалов (в аэропортах Баландино и Кольцово, Снежинске, Сысерти), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, 4 тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и строительство здания управления высокоскоростной магистралью. Строительство железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025 год.

Интересно, что накануне подписания международного соглашения российское правительство отказалось от финансирования строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск. Это следует из документов, опубликованных на сайте кабмина. В комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры в России на период до 2024 года этого объекта нет, зато есть другая ВСМ – Москва – Казань.

В ноябре прошлого года глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручал вице-премьеру Максиму Акимову включить ВСМ Екатеринбург – Челябинск в комплексный план развития инфраструктуры. «Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», – подтвердил «Новому Дню» представитель Акимова. Однако название проекта в плане снабжено звездочкой. Это означает, что строиться ВСМ будет при выполнении одного из двух условий: либо на проект найдут частные инвестиции, либо организаторам удастся доказать его социально-экономическую эффективность. По всей видимости, будет реализован первый вариант.

В интервью «Новому Дню» руководитель Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова выражала сомнения в целесообразности проекта: «Мне кажется, экономически он не оправдается, поскольку прямо такого большого потока из Челябинска в Свердловск и обратно не будет. Если это вольется в большие магистрали, которые, например, с Казанью связаны, или с Казахстаном, или с северными территориями. Это тогда будет уже не «на острове», а даст определенную пользу», – пояснила собеседница «Нового Дня».

«Такие проекты заведомо убыточны, экономически бессмысленны, огромные вложения с мизерной отдачей, да еще половину своруют, – пишет в своем фейсбуке екатеринбургский политолог Сергей Мошкин. – Сегодня автопередвижение до Челябинска и обратно полностью удовлетворяет спрос. Рассчитывать, что люди автотранспорту предпочтут электричку, пусть даже и скоростную, радужные фантазии».

Тем не менее, авторы проекта настроены оптимистично: по их версии финансовой модели, выход на точку безубыточности по EBITDA (прибыль до вычета расходов) состоится уже на четвертый год эксплуатации.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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