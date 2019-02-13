ВСМ Екатеринбург – Челябинск все? Правительство РФ не включило мегапроект в свои планы

Российское правительство отказалось от финансирования строительства высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск. Это следует из документов, опубликованных на сайте кабмина. В комплексном плане модернизации магистральной инфраструктуры в России на период до 2024 года этого объекта нет, зато есть другая ВСМ – Москва – Казань.

Напомним, по оценке замминистра транспорта РФ Алана Лушникова, стоимость строительства магистрали между двумя уральскими городами должна была составить около 380 млрд рублей. В ноябре прошлого года глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручал вице-премьеру Максиму Акимову включить ВСМ Екатеринбург – Челябинск в комплексный план развития инфраструктуры. «Есть поручение проработать включение проекта в план, – подтверждает представитель Акимова, – а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании». Однако тогда же указывалось, что название проекта в плане снабжено звездочкой. Это означает, что строиться ВСМ будет при выполнении одного из двух условий: либо на проект найдут частные инвестиции, либо организаторам удастся доказать его социально-экономическую эффективность. По всей видимости, сделать этого не удалось.

В интервью «Новому Дню» руководитель Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова говорила, что экономически проект ВСМ Екатеринбург – Челябинск едва ли будет обоснованным. «Сейчас он порядка 19 трлн, то есть, по сути, за год страна может освоить 38 таких проектов. Мне кажется, экономически он не оправдается, поскольку прямо такого большого потока из Челябинска в Свердловск и обратно не будет. Если это вольется в большие магистрали, которые, например, с Казанью связаны, или с Казахстаном, или с северными территориями. Это тогда будет уже не «на острове», а даст определенную пользу», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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