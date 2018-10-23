Аудиторы одобрили проект ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» получил положительное заключение по итогам проведения технологического и ценового аудита.

Аудит проекта уральской высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург, инициатором которого выступил губернатор Борис Дубровский, начался в июле 2018 года. Победителем в конкурсе на право его проведения стала компания «ПрайсвотерхаусКуперс.» К аудиту технических решений был также привлечён Петербургский государственный университет путей сообщения. В процессе прохождения аудита часть замечаний была оперативно устранена, а остальные комментарии рекомендовано учесть на следующей стадии реализации проекта – при разработке проектной документации. «Принятые технологические и конструктивные решения на стадии обоснования инвестиций в целом соответствуют современной отечественной и международной практике в области ВСМ. Объем и сроки осуществления капитальных вложений оцениваются как обоснованные на текущем этапе. Таким образом, сводное заключение экспертной организации – положительное», – следует из заключения.

«Положительное заключение публичного технологического и ценового аудита – это позитивный сигнал и для органов власти, и для инвесторов. Мы видим в этом подтверждение того, что проект движется в правильном направлении», – прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

По словам генерального директора хозяйственного партнерства «УСМ» Сергея Бревнова, прохождение аудита – это важная веха в реализации проекта. Аудитором подтверждено, что предложенные в обосновании инвестиций основные архитектурные, конструктивные, технологические и инженерно-технические решения оптимальны. «По результатам учёта замечаний к расчёту стоимости строительства отклонение составило менее половины процента. Мы готовы к началу разработки проектной документации», – резюмировал Сергей Бревнов.

Напомним, хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» было создано для реализации инвестиционного проекта скоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск.

В настоящий момент в состав хозяйственного партнерства УСМ входят 6 участников: Челябинская область, Свердловская область (представляет корпорация развития Среднего Урала), ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали» (инвестиционная группа RWM Capital), Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания и Магнитогорский металлургический комбинат. Стратегическим партнёром проекта выступает ОАО «РЖД», с которым в рамках Петербургского международного экономического форума Челябинская и Свердловская области подписали соглашение о сотрудничестве.

В январе 2018 года хозпартнерство УСМ предложило правительству РФ заключить концессионное соглашение о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург. Решение о возможности заключения концессионного соглашения было принято Минтрансом России в марте 2018 года.

12 мая 2018 года распоряжением правительства РФ проект включен в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года. Проект концессионного соглашения предполагает 32-летний срок, а периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры.

Протяженность двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали составит около 218 километров. Высокоскоростные поезда смогут преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах. Будет создана соответствующая инфраструктура, в том числе 4 промежуточные станции и вокзальных комплексов (аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Челябинск, Светлана Намская

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