Аудиторы признали обоснованными траты на ВСМ Екатеринбург – Челябинск

Проект строительства высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском прошел публичный технологический и ценовой аудит, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области. Проверку проводило «ПрайсвотерхаусКуперс», которое выдало положительное заключение по ее итогам. Как уточнили в министерстве, обоснование инвестиций было передано на аудит в июле этого года. К проверке также подключались специалисты Санкт-Петербургского госуниверситета путей сообщения.

«В процессе прохождения аудита часть замечаний была оперативно устранена, а остальные комментарии рекомендовано учесть на следующей стадии реализации проекта – при разработке проектной документации», ‒ уточнили в ведомстве.

В заключении к аудиту сказано, что «объем и сроки осуществления капитальных вложений оцениваются как обоснованные на текущем этапе».

Напомним, как ранее писал «Новый День», по последней информации Министерства транспорта РФ, оценочная стоимость проекта ВСМ Екатеринбург ‒ Челябинск выросла до с 350 до 380 млрд рублей.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» глава института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова назвала проект экономически необоснованным. «Сейчас бюджет страны порядка 19 трлн, то есть, по сути, за год страна может освоить 38 таких проектов. Мне кажется, экономически он не оправдается, поскольку прямо такого большого потока из Челябинска в Свердловск и обратно не будет. Если это вольется в большие магистрали, которые, например, с Казанью связаны, или с Казахстаном, или с северными территориями. Это тогда будет уже не «на острове», а даст определенную пользу», – пояснила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 22.10.18

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