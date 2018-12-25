«Экономики здесь нет»: глава Минфина разнес проект ВСМ Москва-Казань в пух и прах

Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об экономической нецелесообразности проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Казани. Чиновник признался журналистам, что скептически относится к данному проекту. По его мнению, в строительстве ВСМ нет экономического смысла.

Силуанов отметил, что этот проект дорогостоящий, на его реализацию потребуется около 300 млрд рублей. «Я скептически отношусь (к нему – прим. ред.), сразу говорю», – заявил глава Минфина.

«РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – а будет ли здесь экономика?» – задал риторический вопрос Силуанов и тут же на него ответил: «Никакой экономики абсолютно нет». «Такие ВСМ делают там, где большое скопление народу, – полагает он. – Если между Москвой и Питером сделать, это я еще понимаю (цитата по RNS)».

Глава Минфина при этом отметил, что сейчас между Казанью и Москвой действует нормальное авиасообщение. «По времени все равно авиасообщение будет быстрее, чем высокоскоростная электричка», – указал он. Поэтому, делает вывод Силуанов, «экономический смысл практически отсутствует, поскольку инвестиции не отобьются».

Вице-премьер также высказал мнение, что использование ВСМ для грузоперевозок также экономически невыгодно. «Говорят: мы продлим там до Китая, сделаем перевозку контейнеров, грузов. Тоже это будет очень дорого, чем везти по обычной железной дороге или морским путем. Экономика не бьется», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Вице-премьер также сообщил, что проект ВСМ Москва-Казань включен в магистральный план развития инфраструктуры в России, но окончательное решение по нему еще не принято. Что касается высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, по его словам, такой вариант кабмин не рассматривает.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что строительство ВСМ Москва-Казань требует больших вложений государства, поэтому нужно оценить экономический эффект от реализации проекта. Министр отметил, что проект строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург может показать значительно большую эффективность. По его мнению, ВСМ до Северной столицы может «качественно изменить грузовое движение, которое сейчас идет в большой обход» между городами.

Первой российской ВСМ должна была стать Москва-Казань (стоимость проекта около 1,7 трлн рублей), а ее пилотным проектом – участок Москва – Нижний Новгород. Однако в октябре президент РФ Владимир Путин усомнился в необходимости строительства первой высокоскоростной магистрали в России и поручил еще раз «оценить экономику и обоснованность» ВСМ до Нижнего Новгорода, сообщала газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительстве и Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, однако при этом отметил, что нужно тщательно проверять проект ВСМ с точки зрения экономической целесообразности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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