Песков рассказал об отношении Путина к проекту ВСМ: «Нужна тщательная оценка магистрали»

В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о том, что у президента РФ Владимира Путина возникли сомнения относительно целесообразности строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Нижнего Новгорода.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эти сведения, однако при этом отметил, что нужно тщательно проверять проект ВСМ с точки зрения экономической целесообразности.

«Подобные мегапроекты подлежат тщательной выверке и согласованию. По мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится дополнительная сверка», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительстве и Кремле, сообщила, что Владимир Путин усомнился в необходимости строительства скоростной железнодорожной магистрали, первый участок которой свяжет Москву и Нижний Новгород. По сведениям издания, глава государства распорядился еще раз оценить экономическую обоснованность проекта.

Стоит отметить, что в настоящее время проект строительства ВСМ «Москва – Казань» включен в комплексный план развития инфраструктуры России в виде первого этапа – постройки дороги от Москвы до Нижнего Новгорода. Это сделано для того, что «обкатать» технологию строительства. Проект планируется реализовать за шесть лет, заявлял ранее замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Проект ВСМ предполагает продление магистрали до Екатеринбурга в среднесрочной перспективе и в более отдаленной – до Пекина. Дорогу планируется построить в рамках транспортного коридора «Евразия», который в перспективе соединит Берлин с Пекином.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.11.18

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