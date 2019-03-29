«Нецелесообразно»: Путин поставил крест на ВСМ Москва – Казань

Президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Железнодорожный – Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта ВСМ Москва – Казань. Главе государстве больше импонирует идея создания альтернативной платной автодороги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, Путин заявил о «нецелесообразности строительства» ВСМ до Казани на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, прошедшей на этой неделе.

Вопрос обсуждался в плоскости выбора между высокоскоростной магистралью и платной автотрассой до Казани, отмечает «Ъ». Президент одобрил второй вариант. Он также дал поручение проработать проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург из-за более надежного пассажиропотока.

Как указывают источники, формального решения по ВСМ Москва – Казань пока нет. Его планируется принять в ходе назначенного на 11 апреля совещания с участием главы государства, руководителей заинтересованных ведомств и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Решение о строительстве ВСМ Москва – Казань тормозилось в течение нескольких лет из-за огромной стоимости проекта – 1,3 трлн рублей. Кроме того, отмечает издание, сложно прогнозировать пассажиропоток. В итоге в комплексный план развития магистральной инфраструктуры страны вошел лишь первый участок Железнодорожный – Гороховец, который обеспечит высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом. Его стоимость оценивается в 621,5 млрд рублей.

Между тем проект ВСМ не поддерживает Минфин. По мнению ведомства, пассажиропоток до Нижнего Новгорода рассчитан некорректно. В настоящее время по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД ожидает, что он вырастет до 5,5 млн. Более того, в подготовленной компанией модели проекта поток пассажиров еще выше – 7,7 млн. Минфин выступает за альтернативный вариант – строительство платной автодороги Москва – Казань.

Напомним, в середине марта строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань до Нижнего Новгорода согласовал премьер Дмитрий Медведев, несмотря на отсутствие в правительстве единого мнения по поводу целесообразности проекта. В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что скептически относится к строительству магистрали. По его мнению, в проекте ВСМ нет экономического смысла. «РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – а будет ли здесь экономика?» – задал риторический вопрос Силуанов и тут же на него ответил: «Никакой экономики абсолютно нет». «Такие ВСМ делают там, где большое скопление народу, – полагает он. – Если между Москвой и Питером сделать, это я еще понимаю (цитата по RNS)». Акимов в марте заявлял, что окончательно судьбу проекта решит президент в ближайшие недели.

Ранее источники газеты «Ведомости» сообщали, что президент РФ высказал сомнения в целесообразности строительства ВСМ. По их данным, он распорядился еще раз оценить экономическую обоснованность проекта. Песков, впрочем, не подтвердил эти сведения, отметив, что нужно тщательно проверять проект ВСМ с точки зрения экономической целесообразности.

Проект ВСМ предполагает продление магистрали до Екатеринбурга в среднесрочной перспективе и в более отдаленной – до Пекина. Дорогу планируется построить в рамках транспортного коридора «Евразия», который в перспективе соединит Берлин с Пекином.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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