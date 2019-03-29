Окончательное решение по ВСМ Москва – Казань не принято, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения по проекту строительства высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород, которая должна стать частью ВСМ Москва – Казань. Об этом заявили официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, появившаяся информация о том, что глава государства не одобрил данный проект, «не совсем соответствует действительности, точнее, не соответствует». Пресс-секретарь президента отметил, что на стадии проработки находятся разные варианты. «Каких-либо окончательных решений не принималось», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Песков добавил, что это сложный процесс «с кумулятивным эффектом для экономики целого ряда регионов», поэтому принимать решение по проекту ВСМ «с бухты-барахты» неверно.

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Путин не поддержал проект ВСМ Москва – Нижний Новгород и склоняется в пользу строительства платной автотрассы до Казани.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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