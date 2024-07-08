российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июля 2024, 01:09 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

РЖД не будет использовать труд заключенных на стройке Восточного полигона

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что компания решила отказаться от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Макаров сказал: «С осужденными, вынуждены констатировать, – эта история «не взлетела»… Мы честно попробовали с коллегами из ГУФСИН, и обе стороны констатировали в итоге, что это не получится. Когда мы обсуждали три года назад, было много вопросов на эту тему. Мы изучали условия на нескольких объектах для такой категории персонала. В итоге мы сформулировали, что, как с точки зрения эффективности их использования, так и всех сопутствующих факторов, которые для этого необходимы: производственная дисциплина, затраты, – эта идея показала свою неэффективность. …В ближайшее время мы не планируем возвращаться к этой идее».

Отметим, что Восточный полигон РЖД – это сеть, объединяющая Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги. Ключевыми путями Восточного полигона являются Транссиб и БАМ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / РЖД

Число жертв железнодорожной аварии в Коми выросло до двух / РЖД выплатит семьям погибших в Ярославской области по 3 млн рублей / Глава РЖД назвал главную проблему высокоскоростных магистралей / РЖД введет дополнительные поезда к 23 февраля и 8 марта / Проводница попала под служебное расследование из-за кота / В Забайкалье восстановили движение поездов после схода двух составов с рельсов / РЖД сняла все ограничения на продажу билетов за 90 суток / Сотрудник экспертной службы ответит в суде за увечья, полученные ребенком на эскалаторе МЖД

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Россия, Транспорт, Экономика, РЖД,