РЖД не будет использовать труд заключенных на стройке Восточного полигона

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров на брифинге в понедельник, 8 июля, заявил, что компания решила отказаться от идеи использования труда осужденных на строительстве Восточного полигона, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Макаров сказал: «С осужденными, вынуждены констатировать, – эта история «не взлетела»… Мы честно попробовали с коллегами из ГУФСИН, и обе стороны констатировали в итоге, что это не получится. Когда мы обсуждали три года назад, было много вопросов на эту тему. Мы изучали условия на нескольких объектах для такой категории персонала. В итоге мы сформулировали, что, как с точки зрения эффективности их использования, так и всех сопутствующих факторов, которые для этого необходимы: производственная дисциплина, затраты, – эта идея показала свою неэффективность. …В ближайшее время мы не планируем возвращаться к этой идее».

Отметим, что Восточный полигон РЖД – это сеть, объединяющая Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги. Ключевыми путями Восточного полигона являются Транссиб и БАМ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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