ОАО «РЖД» введет дополнительные поезда к 23 февраля и 8 марта и запустит туристические составы в преддверие праздничных выходных.

«Назначаем дополнительные поезда на самых популярных направлениях: в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. На маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Москва-Кострома будут курсировать сдвоенные составы поездов «Ласточка», – сообщили в пресс-службе компании.

Всего в эти дни будет курсировать более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования. Если спрос на поездки будет очень большим, к поездам по уже действующим маршрутам прицепят дополнительные вагоны или пустят запасные составы.

«В преддверии праздничных дней февраля и марта отправятся в рейсы наши туристические поезда: «Байкальский экспресс», «Белорусский вояж», «Серебряный маршрут» и ряд других», – добавили в РЖД.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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