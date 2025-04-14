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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:06 мск

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Российские угольщики стали массово отказываться от железнодорожных перевозок

Российские угольные компании стали массово отказываться от предзаказанных железнодорожных перевозок. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании «Российские железные дороги» Михаил Глазков.

«Мы в первом квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, – инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет», – сказал топ-менеджер.

По словам Глазкова, за первые четыре месяца 2025 года не было предъявлено к перевозке практически 30% угольной продукции. Массовые отказы наблюдаются на западных направлениях: в порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, на Балтийское, Баренцево и Белое море. Замгендиректора РЖД указал, что ранее процент отказов не превышал 2%.

В результате РЖД теряли в сутки в погрузке более 150 тысяч тонн, или 4,5 миллиона тонн за месяц. 72 тысячи порожних полувагонов, направленных на вывоз угля, так и не были использованы.

Предположительно, причиной массовых отказов стала стоимость угля на мировых рынках и курс валюты по отношению к рублю.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / РЖД

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