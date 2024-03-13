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Среда, 13 марта 2024, 14:14 мск

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Глава РЖД назвал главную проблему высокоскоростных магистралей

Тормозом для запуска высокоскоростного железнодорожного движения в России является отсутствие соответствующего подвижного состава. Об этом сообщил глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров в ходе правительственного часа в Госдуме. По его оценке, новые магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, Адлера, Екатеринбурга и Минска планируется ввести в эксплуатацию в течении 10-15 лет.

«Программа строительства высокоскоростных магистралей четко обозначена президентом РФ… Первое направление Москва-Санкт-Петербург уже практически (перешло) в строительство, поскольку и проектные работы проведены, и мы уже приступаем практически к реализации, то есть к стройке», – отметил Белозеров.

По его словам, реализация проектов будет происходить поэтапно – Адлер, Екатеринбург и Минск. «По Москве-Минск мы уже договорились, по поручению президентов наших стран создали рабочую группу именно для того, чтобы переходить к механизму проектирования, ТЭО. Но могу сказать, что это одна из самых интересных и экономически эффективных железных дорог по сравнению с другими нашими стройками», – уточнил он.

«От чего еще зависит срок и строительство? Зависит от построения высокоскоростного поезда. И поскольку производство будет в определенных объемах, соответственно, мы планируем, что в целом высокоскоростное движение после запуска – это 5 лет. Но в течении ближайших 10-15 лет нам нужно будет реализовать практически все эти проекты», – заключил Белозеров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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