РЖД выплатит семьям погибших в Ярославской области по 3 млн рублей

ОАО «РЖД» выплатит семьям погибших в аварии с автобусом на переезде в Ярославской области по три миллиона рублей. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был на работе пьяным и подал неверный сигнал автобусу.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП. Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей. Оказываем всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия», – сообщила пресс-служба РЖД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек, рассказали в Западном МСУ на транспорте СК России. По данным ведомства, погибли шесть взрослых, включая водителя автобуса, и несовершеннолетняя девушка. Глава ведомства Александр Бастрыкин и прокуратура Ярославской области поставили расследование на контроль.

Губернатор региона Михаил Евраев в своем блоге назвал причину ЧП. Нетрезвый диспетчер переезда не отключил разрешительные сигналы и пропустил автобус на переезд. Расследование продолжается.

В память о жертвах аварии 3 апреля объявлен в Переславле-Залесском днем траура. «Все развлекательные мероприятия отменены. Семьям погибших будут произведены выплаты», – написал глава городского округа Дмитрий Зяблицкий в своем телеграм-канале.

Днем 1 апреля на железнодорожном переезде у села Берендеево пассажирский поезд столкнулся с рейсовым автобусом. В результате погибли семь человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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