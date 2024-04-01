В Ярославской области автобус столкнулся с поездом: погибли 8 человек

В селе Берендеево Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В результате аварии, по предварительным данным ведомства, погибли все 8 человек, находившиеся в автобусе.

На месте смертельного ДТП работают 24 спасателей и психологов МЧС России, а также 7 единиц техники.

По информации РЖД, авария произошла в 14:36 на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении РЖД.

По предварительным данным, смертельные травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда.

Из-за ДТП задержаны четыре пассажирских поезда: №15 Архангельск – Москва, №375 Воркута – Москва, №77 Абакан – Москва и №103 Ярославль – Москва.

На Северной железной дороге создана комиссия по расследованию происшествия.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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