В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли пять подростков, еще шесть ранены

В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять подростков, еще шесть пострадали. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет телеграм-канал Mash.
Смертельное ДТП произошло около 19:27 по местному времени в Рыбинском муниципальном округе на 964 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», сообщает региональный главк МЧС. «Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется», – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы информирует, что в результате аварии погибли пять подростков в возрасте 16-17 лет, еще шесть пострадали. Всего в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Красноярск, Наталья Петрова
