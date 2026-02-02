В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли пять подростков, еще шесть ранены

В ДТП на трассе в Красноярском крае погибли пять подростков, еще шесть пострадали. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, уточняет телеграм-канал Mash.

Смертельное ДТП произошло около 19:27 по местному времени в Рыбинском муниципальном округе на 964 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», сообщает региональный главк МЧС. «Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы информирует, что в результате аварии погибли пять подростков в возрасте 16-17 лет, еще шесть пострадали. Всего в автобусе было 13 человек, 11 из них подростки.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

