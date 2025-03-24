В Крыму пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В Крыму рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Симферопольском районе. По предварительным данным, пять человек погибли еще около 15 пострадали.

Авария произошла у села Укромное. Судя по кадрам с места происшествия, автобус передней частью врезался в груженный песком прицеп.

В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта, направлявшегося из Саки в Симферополь, находилось 32 человека. В настоящее время известно, что пять человек получили смертельные травмы. Пострадали 15 человек.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются. Кроме того, на место происшествия в целях координации действий правоохранителей выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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