российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 марта 2025, 11:28 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика

В Крыму рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Симферопольском районе. По предварительным данным, пять человек погибли еще около 15 пострадали.

Авария произошла у села Укромное. Судя по кадрам с места происшествия, автобус передней частью врезался в груженный песком прицеп.

В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта, направлявшегося из Саки в Симферополь, находилось 32 человека. В настоящее время известно, что пять человек получили смертельные травмы. Пострадали 15 человек.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются. Кроме того, на место происшествия в целях координации действий правоохранителей выехал исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Автокатастрофа

Число погибших в аварии с автобусом в Крыму возросло до шести / На тюменской трассе иномарка влетела в грузовик – три человека погибли / Иномарка влетела в грузовик на трассе в Курганской области – погибли четверо / В Башкирии машина скорой улетела в кювет, спеша на вызов / Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом выросло до 13 человек / Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Иркутской области / Сорвался с косогора: во Владивостоке человек погиб при падении микроавтобуса / В Башкирии восемь человек погибли и пострадали в ДТП

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа, Крым+Севастополь,