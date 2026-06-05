Пять человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Удмуртии

Пять человек погибли, еще пять пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сарапульском районе Удмуртии. Среди жертв – двое детей, сообщает региональный главк МЧС России. Оба автомобиля в результате удара серьезно повреждены, спасателям пришлось деблокировать пострадавших и погибших с помощью специальных инструментов.

Страшная авария произошла ночью 5 июня на 33 километре автодороги Костино – Камбарка, около села Мазунино. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Spectra под управлением 39-летней женщины. Одна из иномарок после удара вылетела с дороги и перевернулась.

Фото: Госавтоинспеция Удмуртии

В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажиры автомобиля Ford Focus – 41-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик. Кроме того, госпитализированы с травмами четыре пассажира Kia Spectra и пятилетняя девочка из Ford Focus. По факту смертельной аварии проводится проверка, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, отметили в региональном управлении ГИБДД.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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