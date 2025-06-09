В Малайзии 15 человек погибли в аварии со студенческим автобусом

В Малайзии автобус со студентами попал в аварию. По предварительным данным, погибли 15 человек, 33 пострадали.
ДТП произошло в городе Герик. Автобус направлялся из Йертиха в Танджунг, на трассе транспорт столкнулся с автомобилем и опрокинулся.
В салоне находились 48 человек, в том числе 43 студента. Из 15 погибших 13 скончались на месте происшествия, а двое умерли от полученных травм в больнице, сообщили в департаменте пожарной охраны штата Перак. Пострадавших госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.
Куала-Лумпур, Зоя Осколкова
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