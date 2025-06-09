В Малайзии 15 человек погибли в аварии со студенческим автобусом

В Малайзии автобус со студентами попал в аварию. По предварительным данным, погибли 15 человек, 33 пострадали.

ДТП произошло в городе Герик. Автобус направлялся из Йертиха в Танджунг, на трассе транспорт столкнулся с автомобилем и опрокинулся.

В салоне находились 48 человек, в том числе 43 студента. Из 15 погибших 13 скончались на месте происшествия, а двое умерли от полученных травм в больнице, сообщили в департаменте пожарной охраны штата Перак. Пострадавших госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube