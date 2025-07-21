Вахтовый автобус упал с 30-метрового обрыва в Якутии – погибли 13 человек

В Якутии в результате падения вахтового автобуса с обрыва погибли 13 человек, еще 20 пострадали. Уточненные данные о жертвах и пострадавших в ДТП на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Нерюнгринском районе приводит республиканское управление МЧС.

Инцидент произошел около 03:20 понедельника по местному времени на технологической автодороге ГОК «Денисовский». Вахтовый автобус при выезде с территории шахты съехал с проезжей части и опрокинулся с высоты около 30 метров.

В «вахтовке» находились 33 человека. «В результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых 10 госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и 10 человек на амбулаторном лечении», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Ранее региональный полицейский главк сообщал, что в результате ДТП погибли 14 человек, а в автобусе находились около 36 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 13 человек в аварии с участием «вахтовки». «По факту гибели и травмирования работников шахты в Нерюнгринском районе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей», – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств ДТП.

Также следствие готовит ходатайство о передаче материалов по факту дорожно-транспортного происшествия (ч. 5 ст. 264 УК РФ) в производство следственного управления СК России по Якутии.

В Нерюнгринском районе 22 июля объявлен днем траура по погибшим в аварии вахтовикам, сообщается на сайте районной администрации.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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