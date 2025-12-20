В страшном ДТП с автобусом в Омской области погибли 6 человек, 5 ранены

В Любинском районе Омской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщил губернатор Виталий Хоценко. «Среди пострадавших взрослые и дети. Есть погибшие», – уточнил он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в результате ДТП погибли шесть человек, еще пять пострадали. По данным спасателей, среди пострадавших – двое детей.

Смертельная авария с участием шести транспортных средств произошла около в 11:55 местного времени (08:55 мск) на 548 километре федеральной автодороги Р-402 Тюмень – Омск. По информации полиции, водитель грузовика Volvo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, направлявшимся из Омска в Крутинку. Затем произошло столкновение автомобилей Toyota, двух КамАЗов и Volvo.

«По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель пассажирского автобуса, пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пять пассажиров ПАЗ госпитализированы», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Омск, Наталья Петрова

