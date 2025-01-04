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Суббота, 4 января 2025, 11:12 мск

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На тюменской трассе иномарка влетела в грузовик – три человека погибли

Фото: тг-канал Госавтоинспекции Тюменской области

На трассе в Тюменской области легковой автомобиль врезался в грузовик. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла ночью на 171 км федеральной автодороги Курган – Тюмень. По предварительной информации правоохранителей, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Foton, перевозившим трубы. В ДТП погибли три человека из легковушки, водитель фуры травмирован. Установлены личности двух погибших – это 52-летний водитель и 34-летний пассажир Hyundai.

После этой дорожной аварии в трубу, выпавшую из грузовика, въехал автомобиль Lexus и опрокинулся. Ехавшая в машине супружеская пара не пострадала.

Движение по трассе из-за ДТП осуществляется в реверсивном режиме.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Автокатастрофа,