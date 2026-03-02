российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 01:16 мск

Пять человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

Фото МЧС Кабардино-Балкарии из канала в Max

В Кабардино-Балкарии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

Авария произошла на автодороге «Баксан – Карагач» между селениями Псыншоко и Кременчуг-Константиновское. Столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2114.

«В результате происшествия 5 человек получили травмы несовместимые c жизнью. 1 с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

Для деблокировки привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Москва, Анастасия Смирнова

