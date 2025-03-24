Число погибших в аварии с автобусом в Крыму возросло до шести

В Крыму экстренные службы продолжают работу на месте столкновения автобуса с грузовиком. По последним данным, жертвами аварии стали шесть человек, еще около 19 получили травмы.

Рейсовый автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе у села Укромное в Симферопольском районе. Судя по кадрам с места происшествия, автобус передней частью врезался в груженный песком прицеп. В транспорте находилось 32 человека.

«Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли шесть человек», – говорится в телеграм-канале регионального управления МДВ.

По словам водителя автобуса, его ослепило солнце, поэтому он не заметил стоящий впереди транспорт. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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