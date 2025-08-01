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Пятница, 1 августа 2025, 08:33 мск

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Шесть человек погибли при столкновении двух легковушек в Пензенской области

Фото: Госавтоинспекция Пензенской области

В Пензенской области в результате дорожной аварии погибли 6 человек, из них ребенок. Еще один человек пострадал. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в пять часов утра пятницы на 571 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе в районе села Подгорная. Столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 6 человек погибло, один человек госпитализирован с травмами различной степени тяжести», – говорится в сообщении. В областном главке МЧС уточнили, что среди жертв ребенок.

На месте смертельной аварии работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Пенза, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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