«Лада» влетела в бензовоз на Кубани – погибли двое

В Краснодарском крае два человека погибли в лобовом ДТП, еще трое пострадали, сообщает региональный полицейский главк. Легковушка врезалась в бензовоз около Славянска-на-Кубани.

Смертельная авария произошла около пяти часов утра на 102-м километре автодороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. По данным правоохранителей, 52-летний водитель из Воронежской области, управляя автомобилем «Лада Ларгус», предварительно уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с бензовозом.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Ларгус» от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров легковушки были доставлены в Славянскую ЦРБ.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Краснодар, Наталья Петрова

