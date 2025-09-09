российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 сентября 2025, 12:40 мск

«Лада» влетела в бензовоз на Кубани – погибли двое

Скрин видео ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае два человека погибли в лобовом ДТП, еще трое пострадали, сообщает региональный полицейский главк. Легковушка врезалась в бензовоз около Славянска-на-Кубани.

Смертельная авария произошла около пяти часов утра на 102-м километре автодороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. По данным правоохранителей, 52-летний водитель из Воронежской области, управляя автомобилем «Лада Ларгус», предварительно уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с бензовозом.

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады Ларгус» от полученных травм скончались на месте. Еще трое пассажиров легковушки были доставлены в Славянскую ЦРБ.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

