До восьми выросло число раненых в ДТП с автобусом и фурами под Омском

Число пострадавших в смертельном ДТП с рейсовым автобусом и фурами в Омской области увеличилось до восьми человек, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и шести погибших. Среди раненых – двое детей.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. По данным регионального минздрава, один пострадавший доставлен в ГКБ СМП №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируются в Омск, двоим пострадавшим медпомощь оказывается на месте ДТП.

Смертельная авария произошла на 548 километре трассы Тюмень – Омск в Любинском районе Омской области. Водитель фуры Volvo выехал на полосу встречного движения для обгона трактора, чистящего автодорогу, и врезался в автобус ПАЗ, ехавший из Омска в рабочий поселок Крутинка. Затем, по информации полиции, столкнулись автомобили Toyota, два КамАЗа и Volvo. Жертвами ДТП стали водитель автобуса и пять пассажиров.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту дорожной аварии.

Омск, Наталья Петрова

