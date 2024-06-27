Число жертв железнодорожной аварии в Коми выросло до двух

Спасатели и следователи нашли тело еще одного погибшего под упавшими вагонами в Республике Коми. Семьи погибших получат более четырех миллионов рублей в связи со смертью близких в ЧП.

«В ходе осмотра места происшествия под опрокинувшимися вагонами были обнаружены тела двух человек. Уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст.263 УК РФ», – рассказали в Западном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Еще один человек числится пропавшим без вести, его продолжают искать.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 025 тыс. рублей в связи с гибелью близких в дороге. ОАО «РЖД» добавит к этой сумме собственную выплату в два миллиона рублей, сообщили в компании. Попавшим в стационар пострадавшим выплатят по миллиону, остальным пассажирам с травмами – по 500 тыс. рублей. С каждым пассажиром будут работать индивидуально.

«АО «ФПК» окажет материальную помощь пострадавшим, всем пассажирам возместят полную стоимость проезда и начислят 20 000 баллов по программе «РЖД Бонус». Также организуем бесплатный проезд до станции Инта для родственников пострадавших, которые были госпитализированы», – добавили в пресс-службе РЖД.

Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов около станции Инта в Коми. Более 40 человек пострадали, десяти потребовалась госпитализация.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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