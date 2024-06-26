В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута – Новороссийск

В республике Коми в районе станции Инта с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск.Информации о пострадавших на данный момент нет, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном в телеграм-канале РЖД, говорится: «26 июня в 18.12 мск. на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск. К месту направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам».

Администрация Инты в соцсети «ВКонтакте» сообщила следующее: «На пульт 112 поступило сообщение об аварии на железной дороге. Перевернулся состав пассажирского поезда сообщением Воркута – Новороссийск. Поезд только несколько минут как отъехал от станции Инта. На место происшествия выехали глава муниципального округа-руководитель администрации Владимир Киселев и первый заместитель мэра Григорий Николаев. Информации о пострадавших на данный момент нет».

Воркута, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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