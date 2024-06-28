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Пятница, 28 июня 2024, 10:03 мск

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В Коми восстановили движение поездов на месте аварии

В Коми восстановлено движение поездов на перегоне, где произошел подмыв путей. Об этом сообщили в РЖД.

Отмечается, что восстановлен проезд по второму пути перегона Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки и выровняли путь с помощью спецтехники.

«Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график», – говорится в сообщении.

Вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов около станции Инта в Коми. Более 40 человек пострадали, десяти потребовалась госпитализация. Позже спасатели обнаружили тела трех погибших. По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сыктывкар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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