Тело мужчины найдено под упавшим вагоном в Коми

Спасатели вместе с правоохранителями нашли тело мужчины под одним из сошедших с рельсов вагонов поезда Воркута-Новороссийск. Лечение в стационаре понадобилось 10 пострадавшим, 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

«Следователями при осмотре места происшествия обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», – сообщила пресс-служба Западного МСУ на транспорте Следственного комитета. Первоначально уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение тяжкого вреда. Поскольку человек погиб, квалификацию могут изменить.

По данным ОАО «РЖД», в 14 вагонах находилось 232 человека, из которых 46 пострадали. У четырех, включая ребенка, серьезные травмы. Минздрав республики Коми уточнил, что серьезно пострадали 17 человек, их доставили в больницу Инты. Десяти потребовалась госпитализация, но двух перевезут в Воркуту, где они проживают. 14-леюнюю девочку в тяжелом состоянии с родителями и еще двумя пострадавшими отправят в столицу региона Сыктывкар. Три человека останутся в Инте, их состояние удовлетворительное.

«Преимущественные травмы – ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги», – рассказал глава республики Владимир Уйба.

Остальные пассажиры решили двигаться дальше по маршруту, их забрал специально сформированный состав, который проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком, сообщил в РЖД.

«Предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута – Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. К месту направлены два восстановительных поезда», – пояснили в компании-перевозчике.

Сыктывкар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube