В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Коми пострадало от 50 до 70 человек

В результате схода с рельсов и опрокидывания девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск в республике Коми в районе станции Инта в среду, 26 июня, получили травмы от 50 до 70 человек, – сообщают СМИ.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы пишет, что «за помощью к медикам на месте происшествия обратились до 50 человек. В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы».

В свою очередь ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что «число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми составляет около 70 человек».

Согласно последней информации, к месту схода вагонов пассажирского поезда подошел вспомогательный состав, началась эвакуация пассажиров.

В сообщении администрации Инты говорится: «Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись, в поезде ехали 232 человека. Предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей».

«Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода вагонов поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Воркута, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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