Во время крушения поезда в Коми погиб сотрудник «Салехардэнерго»

Во время крушения поезда в Коми погиб сотрудник «Салехардэнерго». Об этом пишет телеграм-канал «SHOT» 27 июня.

Станиславу было 34 года, он ехал с вахты домой на Кубань, где его ждали жена и дети, сообщает издание. Мужчина, по данным канала, работал оператором котельной. У него осталось трое детей (3 года, 10 и 13 лет).

В компании не смогли оперативно прокомментировать информацию канала. В «Салехардэнерго» сообщили, что сотрудник, который общается с прессой, на обеде и будет только после 14 часов по местному времени.

Поезд назначением Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов на перегоне Инта – Угольный в Республике Коми. Предварительной причиной происшествия стал подмыв полотна в результате обильных осадков, сообщили в РЖД,

В ходе осмотра следователями места происшествия под опрокинувшимися вагонами были обнаружены тела двоих человек. Возбуждено дело – ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube