РЖД тестируют посадку пассажиров в поезда по биометрии на трех маршрутах

В России началось тестирование пассажиров в поезда дальнего следования по биометрии. Как сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД), пилотный проект реализуется в составах «Ласточка» на маршрутах Москва – Нижний Новгород, Москва – Кострома и Москва – Иваново.

В компании пояснили, что использование идентификации по биометрии при посадке в поезд возможно, если пассажиру исполнилось 18 лет на дату начала поездки, а его биометрические данные зарегистрированы в Единой биометрической системе с подтвержденной учетной записи в Госуслугах. При этом при оформлении билета необходимо указать данные действующего паспорта гражданина России/загранпаспорта гражданина России, а сведения о документах должны быть внесены в Госуслуги при обязательном согласии пассажира на доступ сервисов РЖД к биометрическим данным.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ подписало четырехстороннее соглашение о развитии биометрической системе в сфере пассажирских авиаперевозок. Предполагается, что петербургский аэропорт Пулково станет первым в России, где будет опробована эта технология ближайшим летом на рейсах «Аэрофлота» по маршруту Пулково – Шереметьево.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube