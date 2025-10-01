Биометрия будет внедряться в авиаперевозках – Минтранс России

Министерство транспорта РФ подписало четырехстороннее соглашение о развитии биометрической системе в сфере пассажирских авиаперевозок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участниками договора стали глава Минтранса Андрей Никитин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский.

В Минтрансе пояснили, что технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания авиапассажиров, а в перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет. При этом у пассажиров останется возможность самостоятельно определить, как именно пользоваться транспортными услугами – по биометрии или с использованием традиционных документов.

Москва, Анастасия Смирнова

