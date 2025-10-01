российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 19:23 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биометрия будет внедряться в авиаперевозках – Минтранс России

Министерство транспорта РФ подписало четырехстороннее соглашение о развитии биометрической системе в сфере пассажирских авиаперевозок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, участниками договора стали глава Минтранса Андрей Никитин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский.

В Минтрансе пояснили, что технология позволит улучшить качество и скорость обслуживания авиапассажиров, а в перспективе биометрию можно будет использовать в качестве альтернативы предъявлению паспорта при регистрации на рейс и посадке в самолет. При этом у пассажиров останется возможность самостоятельно определить, как именно пользоваться транспортными услугами – по биометрии или с использованием традиционных документов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / правительство РФ

Бензиновый кризис: правительство РФ рассчитывает на запуск модернизированных НПЗ / Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизеля / В Госдуму поступил законопроект о повышении МРОТ / Россияне будут жить до 120 лет – Голикова / Снижение курса рубля и замедленное развитие экономики: глава МЭР сказал, что ожидать в 2026 году / Выходной 31 декабря: Мишустин утвердил выходные и праздники в 2026 году / Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на трехлетку / Мишустин сообщил о предстоящем повышении МРОТ до 27 тысяч рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Транспорт, Туризм, Экономика, правительство РФ,