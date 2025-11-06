Минфин РФ подготовил почти 600 поправок в проект федерального бюджета

Министерство финансов РФ подготовило почти 600 поправок в проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, в налоговое законодательство, а также сопутствующие законодательные акты. Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму более 7 трлн рублей.

«Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на обеспечение потребностей специальной военной операции», – уточнил Силуанов, выступая сегодня на заседании кабинета министров.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны обратил внимание, что планируется предусмотреть дополнительную поддержку для отдельных категорий семей с детьми и участников специальной военной операции.

«В частности, расширим выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей в Дальневосточном федеральном округе, на обеспечение отдыха и оздоровления ребят, которые проживают в арктических регионах. Будут увеличены объемы жилищных субсидий военнослужащим и помощь при создании образовательной и медицинской инфраструктуры Вооруженных Сил», – уточнил премьер-министр.

По его словам, значительные ресурсы планируется направить на другие направления, в том числе на социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

