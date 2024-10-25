Чистая прибыль РЖД упала в три раза

Чистая прибыль ОАО «РЖД» по итогам девяти месяцев текущего года снизилась в три раза по сравнению с прошлогодним уровнем – до 44,7 млрд рублей с 145,5 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

В то же время объем долгосрочных обязательств РЖД на 30 сентября 2024 года вырос до 1,8 трлн рублей с 1,5 трлн рублей на 31 декабря 2023 года, краткосрочных – до 2,1 трлн рублей с 1,9 трлн рублей на конец прошлого года.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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