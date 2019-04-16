Владимир Путин поручил проработать проект ВСМ Москва – Петербург

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По словам собеседников агентства, соглашение о строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть подписано на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме.

По данным издания, положительная резолюция о начале проектирования стоит на письме с подобным предложением от временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин подтвердил факт подготовки письма к Путину.

О том, что российский лидер поручил доработать проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург по итогам совещания в конце марта, рассказали и источник РБК. Тогда же стало известно, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань стоимостью 1,7 трлн рублей одобрения президента не получил.

Будет ли ВСМ до Петербурга проектироваться взамен машистрали до Казани, издание не сообщает. Отметим, что проект ВСМ до Санкт-Петербурга из Москвы предусматривает увеличение пассажиропотока до 33 млн человек и сокращение времени в пути до двух часов, это придаст «дополнительную динамику развитию экономики Петербурга и городских агломераций». По данным газеты, финансовой модели проекта и реальных оценок пассажиропотока ВСМ пока нет.

Ранее положительный отзыв об идее строительства ВСМ до Санкт-Петербурга давало Минэкономразвития. По мнению главы ведомства Максима Орешкина, петербургская магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем казанская. РЖД включил этот проект в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России еще в 2015 году. Тогда начать строительство планировалось в 2026-2030 годах. Стоимость проекта в 2015 году оценивалась в 990 млрд рублей.

В августе 2018 года РБК узнал о включении этой ВСМ в план комплексного развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, подготовленный Минэкономразвития. При этом она не вошла в итоговый план модернизации, который правительство утвердило в феврале этого года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.04.19

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