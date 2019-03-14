Кабмин одобрил строительство ВСМ до Нижнего Новгорода – последнее слово за Путиным

Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань до Нижнего Новгорода. Подписанный премьером документ направлен президенту России Владимиру Путину, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленные источники. Судьба проекта ВСМ отныне зависит от решения главы государства.

Ранее Медведев включил проект ВСМ в план развития инфраструктуры страны. Однако, по словам собеседников издания, документ поступил к нему на рассмотрение без одобрения первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. В конце декабря глава Минфина заявил, что скептически относится к строительству магистрали. По его мнению, в проекте ВСМ нет экономического смысла. «РЖД и Минтранс преподносят его как некий новаторский, инновационный продукт. Действительно, так и есть. Вопрос – а будет ли здесь экономика?» – задал риторический вопрос Силуанов и тут же на него ответил: «Никакой экономики абсолютно нет». «Такие ВСМ делают там, где большое скопление народу, – полагает он. – Если между Москвой и Питером сделать, это я еще понимаю (цитата по RNS)».

Минфин заявил, что пассажиропоток до Нижнего Новгорода посчитан некорректно. Представитель ведомства отмечал, что в настоящее время по всем видам транспорта он не превышает 2,1 млн человек в год, а РЖД рассчитывает, что он вырастет до 5,5 млн. В свою очередь, в РЖД заявили, что поток пассажиров будет еще выше – 7,7 млн.

С оценкой Минфина не согласился курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Он заявил, что «операционная безубыточность проекта и его долгосрочная окупаемость – это достижимые цели», поэтому нужно приступать к реализации проекта.

Стоимость участка ВСМ до Нижнего Новгорода составляет 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд должны внести госказна и РЖД. Если магистраль решат продолжить до Казани, цена увеличится почти вдвое – до 1,7 трлн рублей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песква, Владимир Путин пока не принял решения о судьбе проекта ВСМ. Источник, близкий к РЖК, полагает, что если совещание у президента, назначенное на 20-е числа марта, не будет перенесено, то решение будет принято быстро.

Впрочем, решение Путина зависит также от того, найдутся ли желающие строить магистраль с учетом позиции президента, согласно которой потраченные деньги должны остаться в России. Проектированием ВСМ занимался российско-китайский консорциум, в который входили «Мосгипротранс», «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group. Но в работе с китайскими технологиями строители увидели чрезмерные риски в случае ухудшения отношений с Пекином. Также рассматривались немецкие компании и «РЖДстрой», который выступает генподрядчиком на многих стройках РЖД. Однако его мощностей, по мнению источников, не хватит для строительства ВСМ.

Ранее источники издания сообщали, что Владимир Путин высказал сомнения в целесообразности строительства ВСМ. По их словам, он распорядился еще раз оценить экономическую обоснованность проекта. Песков не подтвердил эти сведения, отметив при этом, что нужно тщательно проверять проект ВСМ с точки зрения экономической целесообразности.

Проект ВСМ предполагает продление магистрали до Екатеринбурга в среднесрочной перспективе и в более отдаленной – до Пекина. Дорогу планируется построить в рамках транспортного коридора «Евразия», который в перспективе соединит Берлин с Пекином.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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