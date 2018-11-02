СМИ: Путин усомнился в необходимости высокоскоростной магистрали для России

Президент РФ Владимир Путин сомневается в необходимости строительства первой высокоскоростной магистрали в России, начальный участок которой должен связать Москву и Нижний Новгород.

Свои сомнения глава государства высказал 11 октября, когда в правительстве рассматирвался план развития в стране магистральной инфраструктуры. Путин поручил кабмину еще раз обсудить проект ВСМ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники в правительстве и Кремле.

По сведениям собеседников издания, в поручении президента указывается, что условием получения денег на проект из федерального бюджета будет плановая операционная безубыточность магистрали. Стоимость дороги до Нижнего Новгорода оценивают в 621 млрд рублей. Из госказны нужно получить около 200 млрд. По словам близкого к РЖД источника, есть сомнения в том, «нужны ли вообще ВСМ за такие деньги».

Другой источник газеты в президентской администрации сообщил, что Путин распорядился еще раз «оценить экономику и обоснованность» ВСМ до Нижнего Новгорода, поскольку «в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай». По его словам, «отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты». Чиновник добавил, что решение по проекту магистрали примут до конца года.

Стоит отметить, что участок магистрали до Нижнего Новгорода должен войти в ВСМ Москва – Казань, стоимость которой в РЖД ранее оценивали в 1,7 трлн рублей. Дорогу планируется построить в рамках транспортного коридора «Евразия», который в перспективе соединит Берлин с Пекином.

Напомним, в июне глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Грозного. В частности, Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр – Юг (Москва – Адлер) на участке Ростов-на-Дону – Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ. Однако в октябре стало известно, что этот проект не вошел в инфраструктурный план развития России на период до 2024 года, разработанный правительством. Отмечалось, что он не прошел отбор из-за недостаточного уровня проработки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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