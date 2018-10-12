Правительство отказалось от двух транспортных мегапроектов

Два мегапроекта – высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар – Грозный и автотрасса Джубга – Сочи – не вошли в инфраструктурный план развития на период до 2024 года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте правительства РФ.

Данные проекты не прошли отбор в силу недостаточного уровня проработки, пишет РБК со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке кабмина. Впрочем, в план могут быть внесены изменения и после утверждения.

Ранее стало известно, что Минтранс готовит альтернативу проекту строительства автотрассы Джубга – Сочи который оценивался в 1,6 трлн рублей. С соответствующей инициативой строительства автодороги, как писал «Новый День», в августе выступил Росавтодор. Изначально проект оценивался в 1,2 трлн рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров активно лоббировал реализацию ВСМ из Краснодара в Грозный. Он просил об этом президента России Владимира Путина 26 июня. Стоимость магистрали оценивалась в 1,2 трлн рублей.

Экономика. Другие новости 12.10.18

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