Власти хотят заставить бизнес вложиться в самую дорогую автотрассу в России

Власти России предложили бизнесу построить самую дорогую автомобильную трассу в стране – дорогу Джубга – Сочи, а сам проект намереваются расширить до Крыма. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой список проектов, которые министерства предложили в качестве инвестпроектов для бизнеса.

Строительство дороги по оценкам Минтранса на август 2018 года потребует 1,6 трлн рублей вложений. Теперь трасса включена в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу. В круг возможных инвесторов на сегодняшний день входят 17 частных компаний (НЛМК, «Северсталь», «Новатэк», «Мечел» и др.) и пять госкомпаний.

Работа над проектом Джубга – Сочи шла больше года. Существующая дорога не справляется с потоком машин, на ней регулярно случаются пробки и аварии, сходят селевые потоки, случаются камнепады, в итоге движение приходится закрывать. По оценкам авторов проекта, добраться от Джубги до Сочи по новой трассе можно будет за час: ее длина – 119,5 км, а расчетная скорость движения – 120 км/ч. Сейчас от Керчи через Крымский мост до границы с Абхазией добраться сложно – почти 500 км пути можно преодолеть не быстрее, чем за 8,5 часа, при условии отсутствия пробок.

Инвесторов хотят привлечь льготами по земельному налогу, налогу на имущество, а также соглашениями о защите и поощрении капитальных вложений, предусматривающими неизменность налоговых и тарифных условий.

Как писал «Новый День», изначально реализация проекта оценивалась в 1,2 трлн рублей. По замыслу проектировщиков, четырехполосная скоростная трасса станет кратчайшим путем между Сочи и Джубгой. Она пройдет в обход населенных пунктов и будет состоять из мостов и тоннелей.

Сам проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе (10 мостов и 7 тоннелей), обход Сочи (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское (8 мостов на участке занимают 2,5 км из 10 км, четыре тоннеля – еще 4 км), а также построить 80 км соединительных участков. Приступить к реконструкции дороги Джубга – Сочи Росавтодор рассчитывал уже в 2019 году.

Ежегодно по трассе Джубга – Сочи проезжает примерно 8 млн транспортных средств, подсчитал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Новая дорога нужна для удобства поездок и безопасности туристов. Но стоимость проекта рекордная, говорит Чистяков: почти вдвое больше, чем у маршрута Европа – Западный Китай, который даст несравненно больший вклад в экономику, есть и другие более полезные проекты: реконструкция трассы М7 (Москва – Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией) – эти проекты соединяют экономические центры, а дорога Джубга – Сочи главным образом будет работать на нужды отдыхающих.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.09.18

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