Самую дорогую трассу в России сократят на 40 км, а строительство затянут на 12 лет

Росавтодор представил в Минтранс новый проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья. Стоимость строительства сократили за счет уменьшения протяженности дороги, а сроки окончания хотят перенести с 2025 на 2037 год. Генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Согласно новой концепции трасса Джубга – Сочи обойдется не в 1,6 трлн рублей, как было заявлено раньше, а существенно дешевле – около 1 трлн рублей, пишут «Ведомости». Экономить будут за счет протяженности дороги, которую сократят со 119 км до 80 км. В частности, магистраль построят не от Джубги, а от Туапсе.

Кроме того, строиться трасса будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, – до 2037 года вместо 2024-2025 гг. «Установка реалистичных сроков дает шанс на реализацию проекта», – считает один из источников издания.

В настоящее время готовится обоснование для включения участков дороги в план развития магистральной инфраструктуры, на основании которого будут распределяться бюджетные инвестиции. Росавтодор предлагает начать строительство уже в этом году с обхода Сочи стоимостью около 156 млрд рублей. Сейчас на трассе Джубга – Сочи проходят инженерные изыскания, которые позволят определить оптимальную трассировку, но для столь дорогого проекта нужно политическое решение президента и оно может быть принято до конца года.

По словам собеседников издания, генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, уже подбираются и подрядчики. Впрочем, пока это лишь намерения, как и полагается в таких случаях, исполнителя выберут на конкурсной основе.

Ежегодно по трассе Джубга – Сочи проезжает примерно 8 млн транспортных средств. В летнее время нагрузка на автодорогу увеличивается в десятки раз, при пропускной способности 6 тысяч машин в сутки по участку от Туапсе до Сочи проходят до 27 тысяч автомобилей. В результате путь занимает в разы больше времени, часто возникают многокилометровые пробки. Однако из-за горной местности улучшение дорожных условий обойдется в рекордную для России сумму. Ранее именно невозможность финансирования столь грандиозного проекта вынудила правительство отказаться от идеи строительства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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