«Росавтодор» замахнулся на рекордно дорогую дорогу

«Росавтодор» планирует строительство автомагистрали на Черноморском побережье России. Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 1,2 трлн рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

По данным издания, четырехполосная скоростная трасса станет кратчайшим путем между Сочи и Джубгой. Новая трасса должна пройти в обход населенных пунктов и будет состоять из мостов и тоннелей. Проект планируется реализовать в четыре этапа.

Длина пути из Джубгы в Сочи составляет 170 км. Автодорога А147 – двухполосный горный серпантин – работает на пределе пропускной способности. Преодолеть этот отрезок пути можно за 4 часа, а можно ночь до Сочи добираться. В случае реализации проекта время в пути составит один час при разрешенной скорости 120 км/ч. Дорогу предполагается сделать бесплатной для автомобилистов.

Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов Джубга, Лазаревское, Вардане и Лоо. Сам проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе (199 млрд рублей, 10 мостов и 7 тоннелей), обход Сочи (180 млрд рублей, 16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское (130 млрд рублей, 8 мостов на участке занимают 2,5 км из 10 км, четыре тоннеля – еще 4 км), построить 80 км соединительных участков (700-800 млрд рублей). Соединительный участок можно построить к 2022 году, а обход Сочи – к 2023 году.

Приступить к реконструкции дороги Джубга – Сочи Росавтодор рассчитывает уже в 2019 году. Сейчас решается вопрос финансирования. Поскольку дорога Джубга – Сочи – проект очень дорогой, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении, пояснил собеседник издания. Наиболее преемлимый вариант – государственно-частное партнерство. В этом случае государству предстоит вносить существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка.

Ежегодно по трассе Джубга – Сочи проезжает примерно 8 млн транспортных средств, подсчитал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Новая дорога нужна для удобства поездок и безопасности туристов. Но стоимость проекта рекордная, говорит Чистяков: почти вдвое больше, чем у маршрута Европа – Западный Китай, который даст несравненно больший вклад в экономику, есть и другие более полезные проекты: реконструкция трассы М7 (Москва – Уфа) или трассы Скандинавия (от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией) – эти проекты соединяют экономические центры, а дорога Джубга – Сочи главным образом будет работать на нужды отдыхающих.

Москва, Иван Гридин

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