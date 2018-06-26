Кадыров попросил у Путина высокоскоростную железную дорогу за 1,2 трлн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Грозного, пишет «Коммерсантъ».

В частности, Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр – Юг (Москва – Адлер) на участке Ростов-на-Дону – Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы через Майкоп, Черкесск, Минеральные Воды, Нальчик и Владикавказ.

Издание уточняет, что РЖД действительно планирует строительство ВСМ Центр-Юг, однако собирается начинать с участка Москва – Тула. Его протяженность составит 194 километра. Кроме того, в планы РЖД не входило строительство ответвлений на Грозный и Махачкалу. По данным газеты, глава государства поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение чеченского лидера. В управляемых ими ведомствах эту информацию подтвердили.

«Сейчас министерство совместно с отраслевыми ведомствами готовит план магистральной инфраструктуры в рамках «Стратегии пространственного развития», – в Минэкономики пояснили там. – Все объекты, в том числе ВСМ Краснодар – Грозный – Махачкала, должны пройти оценку социально-экономических эффектов и только после этого могут быть включены в план».

Если ориентироваться на стоимость ВСМ Москва – Казань или Москва – Тула, стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного может составить 1,2 трлн рублей без учета подвижного состава. Для строительства ближайшего проекта ВСМ, Москва – Казань, Россия привлекает в первую очередь китайские средства.

При этом эффективность будущего проекта вызывает массу вопросов. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что если речь идет об адаптации существующей инфраструктуры под скоростное движение (до 250 км/ч) по аналогии с тем, как ОАО РЖД организовало работу «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом, то на линии Ростов-на-Дону – Краснодар в горизонте 2022-2025 годов это может быть целесообразным. На линии Краснодар – Грозный можно запускать в два этапа «Ласточки», а потом «Сапсаны», считает Бурмистров. Но строительство новой инфраструктуры для ВСМ со скоростями до 400 км/ч остается чрезвычайно рискованным проектом «в связи с высокой капиталоемкостью, неоднозначной экономической эффективностью из-за активного развития авиакомпаний-лоукостеров, а также зависимостью от зарубежных партнеров».

Стоит отметить, что Чечня остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, на разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета. В 2018 году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 млрд рублей. Ее долг за газ составлял на 1 января 2018 года 14,4 млрд рублей, на 1 мая – 16,3 млрд рублей, за электроэнергию на конец 2017 года – более 9 млрд рублей.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 26.06.18

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