РЖД планирует вторую стройку века. Она ставит под вопрос возведение моста на Сахалин

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует в ближайшее время приступить к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Оно должно быть готово к 20 декабря. Соответствующее решение было принято по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, пишет «Коммерсантъ».

Северомуйский тоннель – самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяженность составляет (15,3 км), он расположен в Бурятии на БАМе. Работы на данном участке начались в далеком 1977 году. Тоннель был принят в эксплуатацию 26 лет спустя. По данным издания, в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК, которое состоялось 27 августа, глава РЖД Олег Белозеров заявил, что открытие второго тоннеля «даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов» в год. Впрочем, учитывая протяженность тоннеля, на его строительство потребуется десятилетие. «Даже при нынешних технологиях это будет где-то десять лет», – отмечал Белозеров.

Поручение о разработке ТЭО было направлено Минтрансу, Минэкономики, РЖД и Совету потребителей монополии. По словам собеседника газеты в отрасли, строительство второго тоннеля «даст прирост провозной способности порядка 30-50 млн тонн в год». По его словам, ТЭО может обойтись в 300-500 млн рублей. Однако остается неясно, будет ли востребована такая пропускная способность и оправдаются ли затраты. «Вопрос – будут ли те миллионы тонн, сколько они будут стоить, и сколько будет длиться строительство», – приводит издание слова источника. Впрчем, ТЭО должно дать ответы на эти вопросы.

Наблюдатели считают, деньги на проведение ТЭО строительства второго тоннеля можно снять с проекта моста на Сахалин, поскольку после ТЭО станет ясно, «есть ли грузовая база для моста». По словам одного из источников газеты, стройка второго Северомуйского тоннеля может обойтись в 100 млрд рублей.

Как писал «Новый День», в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, строительство моста на Сахалин через Татарский пролив и подходов оценивается в 540 млрд руб. В конце июля президент России Владимир Путин говорил, что поручил правительству проработать строительства моста на остров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.08.18

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